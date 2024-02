A Domenica In, Angelina Mango racconta la sua vittoria a Sanremo 2024.

Nella cornice accogliente di Domenica In, Mara Venier ospita Angelina Mango, fresca vincitrice del Festival di Sanremo 2024, dove ha lasciato il segno con il suo ultimo singolo “La Noia”. Tra successi e progetti futuri, la giovane artista racconta la sua esperienza all’Ariston.



Sanremo 2024: Angelina Mango e l’omaggio a Pino

“Oggi ho capito che era tutto vero…è successo davvero. Sono veramente felice, orgogliosa,” racconta l’artista. La giovane cantante, fresca dell’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, è arrivata al Festival di Sanremo portando con sé l’eco del successo ottenuto dai suoi precedenti singoli.

Angelina Mango

Angelina Mango ha omaggiato il padre Pino, nella serata dei duetti, cantando “La Rondine“. In merito alla scelta della canzone, la cantante racconta: “Io non avevo mai cantato nulla di suo…per scelta. Però, quando stavo pensando alla cover da portare…proprio ho avuto la sensazione di dover fare questa scelta“.

La prossima esperienza all’Eurovision

Il brano “La Noia” mescola l’essenza musicale tipica di Napoli, caratteristica della giovane cantante, con elementi più moderni e elettronici, cortesia della collaborazione con Madame. Inoltre, Dardust, rinomato per la sua esperienza, contribuisce alla produzione e alla composizione, impreziosendo il tutto con un sapore nettamente latino.

Una volta chiuso il sipario di Sanremo, un futuro luminoso aspetta la giovane cantante. Nel 2024, la città di Malmö in Svezia si prepara ad accogliere i talenti musicali partecipanti all’Eurovision Song Contest.

Le competizioni inizieranno con la prima semifinale prevista per il 7 maggio, seguita dalla seconda semifinale il 9 maggio, culminando con la grande finale che si svolgerà sabato 11 maggio. “Adesso devo entrare nell’ottica, non aspettandomi niente sono caduta dal pero. Adesso so che è una mia responsabilità e sono molto fiera di rappresentare l’Italia in Europa” racconta Angelina Mango.