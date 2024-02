Ospite a Domenica In, Ignazio Boschetto lascia il palco dell’Ariston con tono polemico, riferendosi con tutta probabilità a Lino Banfi.

Ignazio Boschetto de Il Volo è stato ospite, come gli altri artisti in gara alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Prima di congedarsi ha fatto un commento critico a qualcuno senza menzionarlo esplicitamente. “Comunque volevo dire che i cantanti cantano e non urlano“, ha affermato con tono polemico.

Molti spettatori si sono chiesti a chi si riferisse: tutto lascia pensare ad una frecciatina per Lino Banfi, presente in trasmissione.

Cosa è accaduto

All’inizio della puntata, il comico pugliese Lino Banfi, si è sfogato lamentandosi del fatto che molte canzoni di oggi inizino con delle urla e che sia difficile capire le parole.

“Ma perché tenete il microfono così vicino alle labbra?”, ha chiesto Banfi a Emma Marrone, imitando il modo in cui molti cantanti tengono il microfono. Ha continuato poi dicendo: “Le canzoni cominciano tutte” con parole incomprensibili, “poi all’improvviso un urlo. Un anziano come me non vede nemmeno labiale, non capisce“.

Ignazio Boschetto

“Come posso concentrarmi sulla canzone? – ha aggiunto Lino Banfi in tono provocatorio – Ieri sera ero seduto in prima fila, un posto bellissimo. Stavo proprio dietro al direttore d’orchestra, ho visto per tutta la sera le scapole e la cervicale del maestro. Poi sui social mi chiedono ‘perché non ridi?’. Come faccio a ridere se non capisco quello che dicono?“, ha concluso. L’intervento è stato accolto con ilarità a Domenica In, ma sembra che abbia infastidito Boschetto. Da qui il suo congedo polemico dal Teatro Ariston.

Molti utenti sui social hanno chiesto spiegazioni su quanto accaduto. Sembra che Boschetto si sia offeso per le “urla” menzionate da Banfi, decidendo di chiarire la questione. Questo, infatti, sarebbe stato la causa della frase detta prima di lasciare il palco: “Comunque volevo dire che i cantanti cantano e non urlano”.

