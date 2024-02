Geolier trionfa nella serata dei duetti. La top 5 completa e tutti gli ospiti della serata.

Il verdetto è arrivato: la serata dei duetti è stata vinta da Geolier Il cantante si è posizionato al primo posto con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio con un medley di canzoni dal titolo “Strade”. Al secondo posto Angelina Mango con il Quartetto d’archi dell’orchestra di Roma con il brano “La rondine”. Al terzo posto Annalisa con la Rappresentante di lista e il coro Artemia con “Sweet Dreams” . Al quarto posto Ghali con Ratchopper e il medley “Italiano vero” . Mentre al quinto posto Alfa con Roberto Vecchioni e il brano “Sogna, ragazzo sogna”.

I voti della serata delle cover andranno a sommarsi alla classifica generale. Il resto della classifica come nelle serate precedenti non è infatti stato comunicato. Solo durante la serata finale si scoprirà la classifica provvisoria di tutti e 30 i cantanti in gara.

La quarta serata della kermesse ha visto l’esibizione di tutti e 30 i cantanti che si sono esibiti nei duetti in una maratona di cover. La serata inoltre ha visto l’esibizione di numerosi ospiti. Partendo da Lorella Cuccarini, la co-conduttrice della serata, che si è esibita in un medley del suo repertorio di canzoni. Inoltre un grande ritorno, dopo due anni di assenza dalle scene, Gigi D’agostino si è esibito in collegamento con l’Ariston a bordo della Costa Crociere ormeggiata al largo di Sanremo. Da Piazza Colombo invece in collegamento Arisa, che ha cantato la sua canzone “La notte”.