Secondo posto per Geolier a Sanremo 2024. Ecco come ha reagito il rapper napoletano dopo il risultato nella kermesse musicale.

Non è bastato oltre il 60% delle preferenze del televoto per Geolier per trionfare a Sanremo 2024. Il giovane rapper napoletano è arrivato al secondo posto dietro Angelina Mango. In tanti si sono chiesti quale sia stata la sua reazione dopo il risultato ottenuto, anche in relazione alle polemiche sul suo conto e ai fischi arrivati nella serata delle cover da lui vinta. La risposta è arrivata dai social e da Today…

Geolier, doppia reazione dopo Sanremo 2024

Geolier

La vittoria di Angelina Mango e il secondo posto di Geolier a Sanremo 2024 si sono presi la scena nell’ultima serata del Festival. In particolare la reazione del rapper napoletano che nelle scorse ore era stato protagonista di svariate polemiche per i fischi, immeritati, ricevuti dal pubblico dell’Ariston dopo la vittoria della puntata delle cover.

In tanti si sono domandati in che modo il ragazzo abbia reagito dopo la “sconfitta” in finalissima nonostante oltre il 60% del televoto a favore. Il rapper, dal canto suo, è sembrato piuttosto felice dell’esperienza e lo ha confermato anche dopo la fine della serata.

Emanuele Palumbo, questo il vero nome dell’artista, infatti, si è scattato un selfie sorridente dopo la gara e lo ha mostrato su Instagram senza alcun tipo di frecciatina o malumore. Non solo. Le telecamere di Today lo hanno pizzicato poi in pizzeria con amici e famiglia. Il modo migliore per rilassarsi e mettersi alle spalle polemiche e altro. Per il ragazzo, quindi, grande festa nonostante quel pizzico di delusione che sembra immaginabile dopo il secondo posto ottenuto.

Di seguito anche il post su TikTok di Today con le immagini del giovane cantante dopo la finale del Festival: