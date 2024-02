Si è concluso il Festival di Sanremo 2024 con il trionfo di Angelina Mango. Sul podio anche Annalisa che pare essere rimasta molto delusa.

Angelina Mango ha vinto Sanremo 2024 con il brano ‘La noia’. Una vittoria che ha entusiasmato il pubblico della kermesse musicale e che è stata applaudita da tutti. Al netto del trionfo, però, gli artisti battuti in finale dalla giovane cantante sono rimasti con l’amaro in bocca. In particolare, alcuni utenti del web e telespettatori hanno notato una “strana” reazione di Annalisa, arrivata terza.

Annalisa, la reazione alla vittoria di Angelina

Annalisa

La proclamazione del vincitore di Sanremo 2024 è stata davvero molto intensa con il “duello” tra Geolier e Angelina, poi vinto appunto dalla ragazza e dal suo brano ‘La noia’.

Alle spalle dei primi due classificati, al momento decisivo, erano presenti i vari Irama, quinto, Ghali, quarto, e anche Annalisa, arrivata terza.

Proprio la reazione della cantante è stata notata da tantissimi telespettatori della kermesse e anche dai suoi stessi fan che speravano di vederla trionfare sul palco dell’Ariston.

Quando il conduttore, Amadeus, ha nominato Angelina come vincitrice, Annalisa è parsa molto sorpresa e i suoi occhi non hanno nascosto le varie emozioni. Pochi istanti dopo, anche il resto dell’espressione facciale ha suscitato, secondo alcuni utenti, sensazioni di amarezza.

L’artista, evidentemente, non si aspettava questo esito finale e, chiaramente, sperava magari di poter essere lei a trionfare.

Senza dubbio, però, la bella Nali verrà ripagata comunque dal successo del suo brano ‘Sinceramente’, già a tutti gli effetti una hit con milioni di ascolti.

Di seguito anche il momento della vittoria di Angelina in un post del Festival con la reazione della terza classificata e il commento di alcuni utenti del web che hanno notato l’amarezza nel suo volto: