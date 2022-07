Ecco la storia vera che c’è dietro a Il cacciatore di nazisti, il film che racconta le indagini svolte da Anton Walter Freud dopo la guerra.

La resa della Germania nel maggio del 1945 ha posto fine alla seconda guerra mondiale in Europa. Ma tutto non si concluse nei primi giorni di maggio, negli giorni, mesi e anni successivi iniziò una ricerca degli SS e dei gerarchi nazisti, colpevoli di vari crimini, che erano riusciti fino a quel momento a scappare. Il docu-film Il cacciatore di nazisti racconta la storia e le indagini di uno degli uomini più famosi che si è messo alla ricerca degli componenti del Terzo Reich: Anton Walter Freud, nipote di Sigmund Freud e soprattutto agente dell’Unità Investigativa britannica sui Crimini di Guerra commessi da nazisti.

Il cacciatore di nazisti: la storia vera di Anton Walter Freud

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, Anton Walter Freud è tornato in Germania e ha indagato su diversi crimini commessi dai nazisti e ha cercato i colpevoli. “Sono tutte persone di basso profilo, poco appariscenti che puoi incontrare ovunque e non sospettare mai quello che hanno fatto” dichiarò anni dopo riguardo al suo lavoro in una delle poche interviste rilasciate.

campo di concentramento Auschwitz

Nel corso delle sue indagini in Germania ha scoperto anche l’omicidio di 20 bambini avvenuto a Amburgo, proprio negli ultimi giorni di guerra. Tra le venti giovanissime vittime c’era anche Sergio De Simone: aveva 7 anni ed era stato deportato da Fiume ad Auschwitz nel 1944, prima di trovare la morte ad Amburgo.

La sua storia è raccontata attraverso anche le testimonianze delle cugine di Andra e Tatiana Bucci, anche loro deportato ad Auschwitz ma che sono sopravvissute e hanno oggi rispettivamente 83 e 85 anni.

Dove vedere Il cacciatore di nazisti in streaming e in TV

Il cacciatore di nazisti viene trasmesso per la prima volta in TV giovedì 7 luglio 2022 in prima serata su Rai 3, a partire dalle ore 21.20. Il docu-film può però essere visto anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG