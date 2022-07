Arrivano conferme sui prossimi concorrenti del GF Vip che partirà a settembre: due nomi ormai sicuri e uno in trattativa…

Sale l’attesa per conoscere il cast che andrà a partecipare al GF Vip in partenza a settembre. Alfonso Signorini sta iniziando a svelare indizi sui concorrenti e in queste ore sono arrivate conferme importanti per almeno due dei prossimi gieffini. Ulteriore parere illustre a tal proposito è arrivato dal giornalista e autore TV Gabriele Parpiglia che ha detto la sua in un’intervista rilasciata al programma ‘Facciamo finta che’, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101.

GF Vip: i nomi dei primi concorrenti

Fonte Foto: https://www.facebook.com/grandefratello/

Sui concorrenti che sarebbero confermati al GF Vip, Parpiglia ha detto: “Pamela Prati la confermiamo. Il direttore Signorini ha messo un indizio su Instagram che era abbastanza leggibile. Pamela tornerà al Grande Fratello VIP, ma attenzione, tornerà a raccontare la vera verità su Mark Caltagirone? Anche Chadia Rodriguez confermata”.

Un altro nome uscito di recente sarebbe quello di Rita Dalla Chiesa: “Basta guardare nelle mie pagine Instagram, per puro caso c’è un selfie di quattro settimane fa con Rita Dalla Chiesa. Questa può essere una risposta. Credo che Rita Dalla Chiesa abbia voglia di cimentarsi con un’esperienza del genere”.

Altri nomi accostati al Grande Fratello Vip sono stati quelli di Charlie Gnocchi, Giovanni Ciacci e Carolina Marconi. Su questi tre, Parpiglia ha detto: “Gnocchi sarebbe un bel colpo. Per Giovanni Ciacci credo che trattativa in corso sia la risposta più giusta. Idem per Carolina Marconi, trattativa in corso”.

Di seguito il post Instagram di Alfonso Signorini con l’indizio che dovrebbe far riferimento a Pamela Prati:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG