Ecco dove si trovano gli alberghi protagonisti della puntata di 4 Hotel 2022 a Roma: le location del programma di Bruno Barbieri.

Dopo averci fatto visitare la Val di Noto attraverso nella prima puntata della quinta edizione di 4 Hotel, Bruno Barbieri nella seconda puntata va a Roma, portando in un certo senso con sé gli spettatori del programma. Nella Capitale era stata ambientata una puntata della seconda edizione, ora lo chef e conduttore torna alla scoperta di altri quattro alberghi che dovranno superare il suo esame. Vediamo allora nel dettaglio quali sono le location della puntata a Roma di 4 Hotel 2022.

4 Hotel a Roma: le location della puntata

Il primo albergatore in gioco in questa puntata di 4 Hotel 2022 è Flavio, il direttore dell’Hotel De Ricci che si trova nel Rione Regola. La struttura è un wine boutique Hotel e il punto di forza è rappresentato proprio dalla possibilità di assaggiare i vari vini, consigliati magari dello staff che è composto da sommelier esperti. L’Hotel De Ricci è una struttura piccola ma accogliente, ha appena otto camere tutte dotte però di una cantinetta privata.

Bruno Barbieri

Il viaggio di Bruno Barbieri alla scoperta dei boutique hotel della capitale prosegue poi con il ELLE Boutique Hotel di Borgo Pio (vicino al Vaticano) il cui titolare è Daniele. La struttura ha 9 camere tutte molte diverse tra di loro.

A pochi passi dal Colosseo troviamo invece il Condomino Monti, un palazzo dei primi anni del ‘900 che è stato trasformato in un boutique hotel. Si trova per l’appunto nel Rione Monti, uno dei più antichi quartieri di Roma. Il proprietario è Filippo.

L’ultima struttura in gara in questa puntata di 4 Hotel 2022 è l’Hotel Stendhal che si trova in Piazza Barberini, a pochi passi falla Fontana di Trevi. Il proprietario di quest’ultimo Boutique Hotel della Capitale è Franco.

