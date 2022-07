Ecco tutto quello che c’è da sapere su Sex Tape Italia, il programma che aiuta le coppie in crisi a ritrovare l’intimità perduta.

Una vita sessuale appagante è importante per la felicità di una coppia: a pensarlo sono il 70% degli italiani. Ma non sempre le cose nell’intimità vanno come desiderato e sperato. E proprio per aiutare le coppie in crisi arriva ora in Tv uno nuovo programma: Sex Tape Italia. Il format è già andato in onda all’estero ottenendo buoni riscontri da parte del pubblico e da mercoledì 6 luglio 2022 approda anche nel nostro Paese.

Dove vedere Sex Tape in streaming e in TV?

La prima edizione di Sex Tape Italia è trasmessa in TV da Real Time (canale 31 del digitale terreste) a partire da mercoledì 6 luglio 2022 in seconda serata alle ore 23.05: ogni settimana, sempre al mercoledì sera alle 23.05, va in onda una nuova puntata (sono in totale quattro, tutte della durata di 60 minuti).

Sex Tape Italia

Per quanto riguarda lo streaming, Sex Tape Italia si può vedere su Discovery + ma è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma on demand.

Sex Tape: le coppie e il programma

Le protagoniste di questa prima edizione di Sex Tape Italia sono 12 coppie: tre per ogni puntata. Le coppie dovranno prima, nello loro intimità, girare dei video, poi si incontreranno in con la psicologa, sessuologa clinica e scrittrice Valeria Randone e insieme rivedranno i filmati che hanno portato.

Proprio grazie all’aiuto di questi video, Valeria Randone cercherà di capire quali sono i problemi delle varie coppie e darà dei consigli da mettere in pratica per cercare di vivacizzare la vita intima dei protagonisti, aiutandoli così anche ad uscire dal periodo di crisi in cui sono. D’altronde, come detto in precedenza, una vita sessuale appagante è molto importante per la felicità di una coppia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG