Scopriamo cosa c’è da sapere sulla Dottoressa Valeria Randone, protagonista del programma in onda su Discovery+ “Sex Tape Italia”.

Valeria Randone conduce la prima edizione italiana dell’esperimento sociale televisivo in onda in esclusiva su discovery+ dal titolo “Sex Tape Italia”. La Dottoressa Randone è una psicologa e sessuologa clinica ed è anche presente all’interno del mondo dell’editoria grazie alla pubblicazione di diverse opere letterarie e in quello televisivo e giornalistico in qualità di esperta in materia. Andiamo alla scoperta della sua brillante carriera e anche della sua vita privata.

Biografia e carriera di Valeria Randone

Nata l’11 febbraio del 1969, sotto il segno dell’Acquario, Valeria consegue la laurea in Psicologia presso la Sapienza di Roma disutendo una tesi in merito alle dinamiche di coppia. Nel 1996 si specializza in sessuologia clinica e in terapia di coppia presso l’Istituto di Sessuologia Clinica della città di Roma. La sua carriera professionale comincia nel 1992, in qualità di psicologa, e nel 1995 quale sessuologa clinica. Dal 1998 è anche docente di sessuologia clinica.

Numerose le sue collaborazioni e la sua partecipazione ad eventi, convegni e interviste in qualità di esperta. Assieme a La Stampa collabora curando la rubrica dal titolo Amore non è solo amare. Randone oltre ad aver scritto diversi articoli e approfondimenti per molti siti e giornali, è anche autrice di alcuni libri tra cui il libro intitolato Un clandestino a bordo, pubblicato nel 2020. Nel 2022 è partecipa al programma televisivo su Discovery+, dove grazie alla sua esperienza come sessuologa e psicologa incontra e aiuta coppie che vogliono ritrovare l’intesa e la complicità nel loro rapporto.

Valeria Randone e la vita privata

Valeria è sposata ed è madre di una bambina e vive assieme alla sua famiglia in Sicilia. Non si conoscono però i dettagli della sua vita privata, anche se attiva su diversi canali social infatti sembra essere abbastanza riservata per quanto riguarda la sua famiglia ed il suo tempo libero. Anche il suo patrimonio economico non è noto.

4 curiosità sulla sessuologa Randone

Iscritta nel 2009 all’Albo nazionale dei sessuologi clinici, presso la FISS.

Ha un proprio sito web.

Nel 2015 vince il premio nazionale Specialista dell’anno .

. Molto seguita sul suo profilo Instagram.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG