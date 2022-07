Novità in arrivo per il GF Vip: Alfonso Signorini avrebbe scelto altri tre concorrenti con un grande nome che resta in sospeso…

Dopo aver ufficializzato le due opinioniste per la nuova stagione – Sonia Bruganelli e Orietta Berti -, Alfonso Signorini sta organizzando il cast stellare per il GF Vip che inizierà a settembre, presumibilmente dal 12. Ci sarebbero tre nomi nuovi già decisi da parte del conduttore e Dagospia ne ha dato l’anticipazione sottolineando anche alcune sorprese…

GF Vip: nuovi concorrenti e altri nomi

Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, per la prossima stagione del GF Vip, Signorini avrebbe in mente nomi ben precisi. Il conduttore starebbe puntando con forza su un nome, quello di Rita Dalla Chiesa. “È in corso una trattativa tra le parti, accompagnata ancora dai dubbi della conduttrice ma si lavora per chiudere con alcune concessioni contrattuali”, si legge sul giornale online.

Ma ci sarebbero pure altri nomi, alcuni forse anche già decisi. Tra i concorrenti ci sarà lo speaker di Rtl e inviato di Striscia la notizia Charlie Gnocchi, fratello di Gene. Inoltre, sarebbe in corso una trattativa, anche in questo caso non ancora conclusa, con l’ex nuotatore Leonardo Tumiotto.

Come se non bastasse tra i nomi dati per confermati ci sarebbe quello del pornoattore Max Felicitas col quale si cercano di risolvere solo alcune grane legate al cachet.

Sono attese ben cinquanta puntate del reality della Casa più famosa d’Italia: un record nella storia della trasmissione.

