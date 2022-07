A un anno dalla morte, la Rai omaggia Raffaella Carrà con una serie di programmi ed eventi speciali trasmessi su vari canali.

Il 5 luglio del 2021 ci lasciava Raffaella Carrà. Cantante, ballerina, presentatrice, showgirl, attrice, attivista: è stata tutto questo e anche di più, tanto da diventare una vera e propria icona sia in Italia che all’estero. A un anno dalla sua morte, la TV italiana cambia i palinsesti proprio in onore di Raffaella Carrà e sono tanti i programmi a lei dedicati. Vediamo allora quali sono tutti gli omaggi della TV alla cantante e presentatrice.

Techetechetè: puntata su Raffaella Carrà

Il primo omaggio non poteva che essere da parte di Techetechetè, la trasmissione di Rai 1 in onda a partire dalle ore 20.30 nella quale vengono mostrati vari filmati di repertorio presenti nelle teche Rai. Nella puntata di martedì 5 luglio 2022 gli spettatori di Rai 1 hanno la possibilità di rivedere i vecchi programmi di Raffaella Carrà e le sue più celebri apparizioni televisive.

Ancora prima, su Rai Storia, alle 13 va in onda lo speciale Raffaella in bianco e nero: dagli anni ’60 al 1970 in cui, come in Techetechetè, c’è la possibilità di rivedere Raffaella Carrà agli inizi della sua carriera televisiva.

Su Rai 3, a partire dalle ore 15.15, viene invece riproposto A raccontare comincia tu, l’ultimo programma condotto da Raffaella Carrà in cui, in ogni puntata, intervistava i protagonisti delmmondo dello spettacolo, del cinema e della musica italiana.

Gli omaggi a Raffaella Carrà proseguono anche nei giorni successivi. Mercoledì 6 luglio, sempre su Rai Storia a partire dalle ore 13, va in onda un altro speciale: Raffaella in bianco e nero: le canzonissime, giovedì 7 luglio invece è la volta dello speciale Raffaella Carrà ma che sera. Sempre su Rai Storia e sempre alle 13, vedi 8 luglio va in onda Mille milioni per Raffaella Carrà e sabato 9 luglio Milleluci su Raffaella Carrà.

