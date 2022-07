Ecco tutto quello che c’è da sapere su Un sogno in affitto 2022, il programma condotto da Paola Marella su Sky Uno.

Case da sogno, località per le vacanze ancora più fantastiche: sono questi i due ingredienti principali di Un sogno in affitto, il programma condotto da Paola Marella che va alla ricerca della casa perfetta da affittare per trascorrere al meglio le proprie vacanze. Ogni puntata è ambientata in una località diversa d’Italia e ad accompagnare la conduttrice ci sono degli ospiti famosi. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Un sogno in affitto 2022.

Dove vedere Un sogno in affitto 2022 in streaming e in TV

Un sogno in affitto 2022 va in onda a partire da domenica 3 luglio 2022 su Sky Uno (canale 108 di Sky) in prima serata a partire dalle ore 21.15. Le puntate di questa edizione sono in totale quattro: ogni domenica sera ne viene trasmessa una.

Paola Marella

Un sogno in affitto 2022 in streaming può essere visto dagli abbonati Sky su Sky Go ma anche sulla piattaforma Now TV. Inoltre è possibile vedere in replica le puntate di Un sogno in affitto 2022 in chiaro su TV8 al martedì sera a partire da martedì 5 luglio 2022.

Un sogno in affitto 2022: le location e gli ospiti del programma

La prima puntata di Un sogno in affitto 2022 è ambientata a Porto Cervo, celebre località della Sardegna, meta ambitissima anche dai vip per le vacanze estive. Ad accompagnare Paola Marella in questa puntata è Francesco Facchinetti.

L’attore Fabio Troiano è invece l’osata di Paola Marella nella seconda puntata di Un sogno in affitto 2022 che è ambientata a Sanremo. Nella terza puntata si torna in Sardegna ci si sposta invece nella Costa Smeralda insieme a Fabio Canino. Nella quarta e ultima puntata, invece, si cercheranno le case da sogno in una città d’arte come Firenze insieme a Benedetta Parodi.

