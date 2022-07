Ecco quali sono le location di Sono tornato, film con protagonisti Massimo Popolizio e Frank Matano sul ritorno di Benito Mussolini.

Nel 2015 in Germania è uscito Lui è tornato, una commedia satirica che ha come protagonista un Adolf Hitler che torna in vita ma ai giorni nostri. Tre anni dopo è stato realizzato anche un remake italiano: Sono tornato. Il film è diretto da Luca Miniero e il protagonista questa volta è Benito Mussolini, che resuscita nella Roma del 2017: l’Italia è molto cambiata, ma il Duce prova a tornare lo stesso al potere. La pellicola non è una semplice commedia ma è un qualcosa di più, offre infatti una profonda riflessione su un ipotetico ritorno del fascismo in Italia. Ma vediamo ora quali sono le location del film.

Sono tornato: le location del film

Sono tornato è stato girato in gran parte a Roma. Il luogo dove torna in vita Mussolini sono i Giardini Nicola Calipari di Piazza Vittorio Emanuele, in Piazza Capranica si trova invece l’edicola dove viene soccorso dopo aver avuto un malore. La Terrazza Borromini è invece la splendida location del pranzo tra Andrea Canaletti e il Duce. In via Nomentana si trova invece Villa Torlonia, l’ex dimora di Mussolini nel quale torna e vi passa una notte.

Massimo Popolizio

Oltre che a Roma, Sono tornato è stato girato anche in altre città italiane come Napoli (si vede via Toledo, dove Mussolini saluta le persone), Firenze (si può riconoscere il Ponte Santa Trinità) e Milano, in particolare Piazzale Loreto. Altre riprese sono poi state effettuate in Umbria.

Sono tornato: il cast del film

A interpretare il ruolo di Benito Mussolini è Massimo Popolizio, Frank Matano è invece l’altro grande protagonista del film, il regista Andrea Canaletti. Nel cast di Sono tornato troviamo poi anche Stefania Rocca, Gioele Dix, Eleonora Belcamino e Ariella Reggio.

Sono diversi anche i personaggi famosi che sono apparsi in alcuni cameo nei panni di loro stessi, tra questi troviamo Alessandro Cattelan e Enrico Mentana.

