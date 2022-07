Ecco quali sono le canzoni di Stranger Things 4: mai come in questo caso la musica è stata tanto importante in una serie TV.

La colonna sonora ha un ruolo fondamentale in qualsiasi film e serie TV, ce ne sono però poche di serie in cui la musica ha un ruolo così importante come lo ha in Stranger Things. Nel caso in cui non abbiate ancora visto la serie di Netflix non vogliamo farvi spoiler, se invece avete finire di vedere anche la stagione 4 sapete benissimo perché le canzoni ha un ruolo di primo piano nella storia: a tal proposito vediamo quali sono tutte quelle che compongono la colonna sonora di Stranger Things 4.

Colonna sonora di Stranger Things 4: le canzoni della serie TV

Ecco qui di seguito l’elenco per interno di tutte le canzoni di Stranger Things 4, la colonna sonora completa della serie TV:

Stranger Things 4

“Separate Ways (Worlds Apart)” (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) – Journey with Steve Perry

“California Dreamin’” – The Beach Boys

“Psycho Killer” – Talking Heads

“Running Up That Hill (A Deal with God)” – Kate Bush

“You Spin Me Round (Like a Record)” – Dead or Alive

“Chica Mejicanita” – Mae Arnette

“Play With Me” – Extreme

“Detroit Rock City (Single Version)” – KISS

“I Was a Teenage Werewolf” – The Cramps

“Pass the Dutchie” – Musical Youth

“Wipe Out” – The Surfaris

“Object of My Desire (Single Version)” – Starpoint

“Rock Me Amadeus (The Gold Mix)” – Falco

“Travelin’ Man” – Ricky Nelson

“Tarzan Boy” – Baltimora

“Dream a Little Dream of Me” – Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

“Rock and Roll, Hoochie Koo” (Single Version) – Rick Derringer

“Fire and Rain” – James Taylor

“Spellbound” – Siouxsie and the Banshees

“Master of Puppets” – Metallica

“When It’s Cold I’d Like To Die (featuring Mimi Goese)” – Moby

“Separate Ways (Worlds Apart)” (Steve Perry & Bryce Miller Extended Remix) – Journey with Steve Perry

