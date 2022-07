Ecco dove vedere la sfilata di Valentino in streaming: la splendida location dell’evento è l’incantevole Piazza di Spagna a Roma.

Gli appassionati di moda avranno certamente da tempo appuntato nelle proprie agende o calendari la data di venerdì 8 luglio 2022: è infatti il giorno della tanto attesa sfilata di Valentino dalla splendida location di Piazza di Spagna a Roma. Sono tanti gli ospiti internazionali invitati all’evento ma molti di più sono coloro che vorrebbero poterla seguire: chi non può essere presente di persona a Roma (all’evento, blindatissimo, si può accedere solamente su invito) può comunque vedere la sfilata di Valentino in diretta streaming. Vediamo ora come, dove e quando.

Dove vedere la sfilata di Valentino a Roma in streaming

Come vedere la sfilata di Valentino in streaming? Ci sono tre opzioni: la prima è collegarsi direttamente sul sito ufficiale di Valentino, dove potete trovare il player per la diretta diretta streaming. La seconda opzione è seguire l’evento dal canale YouTube del brand, la terza è seguire la diretta Instagram sempre dall’account ufficiale del marchio di moda.

Valentino

Ricordiamo che la sfilata di Valentino a Roma, con le modelle e i modelli che sfileranno sulla scalinata di Trinità dei Monti scendendo fino alla Piazza di Spagna, inizia alle ore 20.00.

Oltre alla possibilità di vedere la sfilata di Valentina in diretta streaming c’è anche la possibilità di ascoltarla su Spotify: è stata infatti creata una playlist inedita che permette di vivere in maniera ancora più intensa e suggestiva l’intero evento.

Sfilata di Valentino: gli ospiti famosi

Come detto in precedenza, si può assistere dal vivo alla sfilata di Valentino a Roma solamente se si ha l’invito. Tra i pochi fortunati che possono accedere a Piazza di Spagna ci sono alcune star di Hollywood come Zendaya, Anne Hathaway e Gwyneth Paltrow. Ma ci saranno anche vip italiani come Elodie e Blanco. Al termine dell’evento è previsto un party esclusivo per circa 200 invitati alla Terme di Caracalla.

