Ecco dove vedere Sex Tape Italia in streaming, il programma in cui le coppie affrontano i problemi della loro intimità.

Dopo che il format ha avuto successo all’estero, dove da tempo è trasmesso, è arrivato anche Sex Tape Italia, il programma dove una serie di coppie con problemi legati all’intimità cercano aiuto nella psicologa, sessuologa clinica e scrittrice Valeria Randone. Ogni coppia dovrà prima realizzare dei video a casa in cui dovranno anche registrarsi nei loro momenti di massima intimità e passione, poi insieme alla psicologa e alle altre coppie presenti in quella puntata, rivedranno il filmato e cercheranno di comprendere meglio quali sono le cause dei loro problemi a letto e come poterli risolvere.

Dove vedere Sex Tape in streaming e in TV

Ma dove vedere Sex Tape Italia in TV? Il programma è in onda su Real Time (canale 31 del digitale terreste) a partire da mercoledì 6 luglio 2022 in seconda serata, dalle ore 23.05: le puntate di questa prima edizione sono in totale quattro e ogni settimana ne va in onda una nuova.

Sex Tape Italia

Per vedere Sex Tape Italia in streaming è necessario essere abbonati a Discovery +: sulla piattaforma on demand sono presenti tutte le puntate di questa prima edizione di Sex Tape Italia. Se invece si vuole vedere Sex Tape in streaming gratis, sul sito di Real Time è possibile vedere le puntate della versione originale (quella belga) del programma, ma al momento non di quella italiana.

Sex Tape Italia: il programma

Le protagoniste di questa prima edizione di Sex Tape Italia sono 12 coppie: tre per ogni puntata. Le coppie dovranno prima, nello loro intimità, girare dei video, poi si incontreranno in con la psicologa, sessuologa clinica e scrittrice Valeria Randone all’interno di una villa e insieme rivedranno i filmati che hanno portato.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG