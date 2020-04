Il 7 e l’8: ecco le location del film di Ficarra e Picone

Il 7 e l’8 è il primo film in cui Ficarra e Picone, oltre a essere i protagonisti, sono anche i registi: ecco quali sono i luoghi dove è stato girato.

Dopo l’esordio nel 2002 da protagonisti di un film, con la commedia Nati stanchi, nel 2007 Ficarra e Picone hanno debuttato anche come registi con il loro Il 7 e l’8, film del quale sono ovviamente anche i due protagonisti principali. I due protagonisti sono Tommaso e Daniele, due ragazzi che sono nati nello stesso giorno e nello stesso ospedale di Palermo ma che sono stati scambiati nelle culle da un infermiere. I due non sono quindi cresciuti con le rispettive famiglie ma, casualmente, si incontreranno e scopriranno la verità. Vediamo ora quali sono i luoghi nei quali è stato girato il film.

Il 7 e l’8: le location del film

Il 7 e l’8 è stato girato principalmente in Sicilia, dove tra l’altro è anche ambientata la storia, ma alcune scene, nella parte finale della pellicola, sono state invece girate in Calabria.

E’ a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, che sono state girate le uniche scene al di fuori della Sicilia. Ma non è questo il comune che viene presentato come San Giovanni in Calice: le riprese ambientata nel fittizio paese calabrese si sono in realtà svolte a Santa Lucia del Mela, un particolare borgo medievale della provincia di Messina.

FICARRA E PICONE

Altre scene sono state girate nella città di Palermo e ad Altavilla Milicia, un paese limitrofo proprio al capoluogo di regione della Sicilia.

Il 7 e l’8: il cast del film

Come detto in precedenza Salvatore Ficarra e Valentino Picone sono i due principali protagonisti di Il 7 e l’8, ma nel film troviamo anche Barbara Tabita, Andrea Tidona, Lucia Sardo, Remo Girone, Arnoldo Fox e Tony Sperandeo.

Da segnalare inoltre che in questo film ha fatto il proprio debutto al cinema Eleonara Abbagnato, brava e celebre ballerina siciliana.

