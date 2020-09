Le vacanze stanno finendo e le vostre chiome hanno veramente bisogno di cure? I migliori tagli di capelli per il rientro, colore e come coccolarli.

Anche le vacanze 2020 stanno finendo, c’è chi è già tornato alla routine quotidiana e chi si concede ancora qualche giornata di relax, sole e tranquillità. Sembra un momento dell’anno idilliaco, ma non è di certo così per i capelli che spesso sono stressati dal sale, sole, cloro e agenti atmosferici che li seccano, sfibrano e rovinano se non sono stati curati nel migliore dei modi.

Per rimettere in sesto le chiome più sfibrate la scelta è una: tagliare o rivoluzionare! Ma come? Vi proponiamo i tagli di capelli per il rientro che fanno tendenza e che torneranno a farvi splendere (ma anche qualche consiglio per curarli al meglio e quale colore scegliere per distinguervi)!

Tagli di capelli per il rientro dalle vacanze

– Se proprio non riuscite nemmeno a immaginarvi con i capelli corti, ma la vostra chioma è troppo stressata in alcuni punti, allora l’utilizzo delle forbici è davvero inevitabile. Tuttavia si può scegliere di non stravolgere la capigliatura, ma di aggiornare il vostro hair cut tagliando le lunghezze più stressate e irrecuperabili. In questo modo manterrete in taglio abbastanza lungo e i vostri capelli potranno ricrescere più belli di prima grazie anche all’utilizzo di lozioni idratanti per capelli stressati.

– Il bob o caschetto non passa mai di moda ed è perfetto per dare respiro alle vostre chiome. Questa acconciatura è perfetta come via di mezzo: per chi non ha paura di tagliare ma non vuole neanche stravolgere le linee del viso con una scelta troppo corta e radicale.

Taglio Capelli

Se avere i capelli ricci è una scelta perfetta che risalterà le vostre onde, ma non tagliate troppo. Prima di tagliare potrà essere necessaria l’applicazione di alcune maschere nutrienti e rigeneranti, anche per i capelli lisci che spesso si trasformano in crespi quando vengono lasciati al sole senza le cure adatte.

– Hacked bob. Un taglio per il rientro che è già di tendenza. Molto simile al bob tradizionale ma più “sbarazzino”, spettinato e ribelle. La lunghezza rimane quella del caschetto ma, grazie a un gioco di scalature e di colore viene diventa elettrico, indomabile e perfetto per le donne che vogliono cambiare.

Taglio corto

– Abbiamo poi il taglio corto, magari con un bel ciuffo, o un bob very short. In questo caso la voglia di osare giocherà a vostro favore e renderà più semplice e veloce la ricostruzione del capello senza l’utilizzo di oli o maschere specifiche. Scalato e lineare, l’importante in questo caso è tagliare per eliminare tutte le imperfezioni.

Colore di capelli per l’autunno 2020: tendenza e tonalità!

– Ciliegia e castano. Il rosso ciliegia brunito è uno dei colori di tendenza per la stagione autunnale, si può scegliere in diverse tonalità che vanno dal più acceso al castano più delicato. Se avete voglia di cambiare e di coprire i danni del sole estivo potrebbe essere un alleato formidabile.

Cherrie bob

– Cioccolato. Le tonalità calde del castano sono sempre la scelta perfetta da seguire. Le tinte più richieste per il rientro sono cioccolato, il Moka Sombre scelto anche da Kim Kardashian e il castano espresso.