A cascata o compatto, piccolo o grande non importa: il bouquet da sposa è immancabile anche per i matrimoni civili

ll bouquet rappresenta in parte la sposa ed è per questo che nella scelta, che le nozze si celebrino in chiesa oppure no, ogni donna deve seguire le proprio inclinazioni. Potete sceglierne di vari tipi, a cominciare da quello rotondo e compatto, che è composto da piccoli fiori, che si abbina ad ogni abito da sposa, ma è più adatto sicuramente a quelli ampi e voluminosi. In secundis è molto bello anche il bouquet è quello aperto e voluminoso. Si tratta di una tipologia di bouquet che vi permette una grande fantasia sia per l’abito, sia nella scelta dei fiori, perché l’effetto è perfetto con tutti i tipi. Il bouquet a fascio è più usuale tra le spose, che scelgono di vestire con un tailleur e generalmente è composto da tulipani, calle o rose.

Bouquet a cascata: grande romanticismo

Il bouquet a cascata è uno dei più raffinati e romantici. Generalmente si ottiene con le rose e tende a conferire molta importanza all’abito della sposa, specie se con lo strascico. Una volta scelta la forma e il tipo di bouquet, occorre decidere altri dettagli. Innanzitutto il fiore dominante, qualsiasi esso sia, anche se sono molto utilizzate le rose; giocate in ogni caso con il significato che ciascun fiore vi offre.

bouquet mazzo fiori rosa peonie

Il colore dei fiori è fondamentale poi per dare armonia alla stanza e ai vari addobbi. Infine decidete lo stile che il fiore deve seguire e il resto delle decorazioni all’interno della sala. Non dimenticate il vostro partner e magari scegliete il fiore che vi lega. E se invece siete indecise potete affidarvi al significato dei fiori e così lasciarvi ispirare.

