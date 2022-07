Zanzara tigre: le caratteristiche, il pericolo della sua puntura e il trattamento per poter trovare sollievo dal prurito.

La zanzara tigre è un particolare tipo di zanzara. È conosciuta per il suo comportamento aggressivo e per la trasmissione di un certo numero di malattie, tra cui il virus dengue, il virus della Chikungunya e il virus Zika. Purtroppo, questo insetto è anche resistente a molte comuni misure di controllo. Quindi cosa si può fare per proteggersi da questo fastidioso animale?

Zanzara tigre: le caratteristiche

La zanzara tigre è una zanzara che nasce nei climi tropicali e subtropicali ma ormai si trova in tutto il mondo. Si tratta di una specie particolarmente pericolosa perché è responsabile della diffusione di molte malattie mortali, tra cui il morbillo, la malaria, e il vaiolo. Dal punto di vista dell’aspetto, è una piccola zanzara che di solito è nera o marrone. Ha bande bianche distintive sul suo corpo, e la si riconosce facilmente grazie al suo lungo naso puntuto. Si riproduce in acqua stagnante, ed è attirata particolarmente dal sangue umano. Può essere spesso trovata intorno alle case e nei giardini, dove si nutre indiscriminatamente di ogni persona.

Zanzara tigre

La zanzara tigre è pericolosa? Ecco quali malattie può trasmettere

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la zanzara tigre è “uno dei vettori più pericolosi ed efficaci di malattie al mondo”. Questa zanzara è nota per trasportare una varietà di patogeni, tra cui i virus che causano il morbo della febbre gialla, la febbre Dengue e il virus Zika. Negli ultimi anni, la zanzara tigre è stata associata a un certo numero di gravi allarmi epidemici. Ad esempio, nel 2013 è stata responsabile di un vasto allarme di febbre Dengue in Brasile. E nel 2016, la zanzara tigre è stata identificata come il principale vettore del virus Zika nell’America Latina. Attualmente non esiste un vaccino o un trattamento per il virus Zika, che può causare gravi difetti alla nascita nei figli futuri. E non esiste una cura per la febbre Dengue, che può essere fatale in alcuni casi. Quindi cosa si può fare per proteggersi dalla zanzara tigre e le sue pericolose malattie?

Trattamento per evitare una puntura di zanzara tigre

Il modo migliore per evitare l’infezione è quello di evitare di essere punti dalla zanzara, ovviamente. Questo significa usare repellente per gli insetti, indossare magliette e pantaloni lunghi, e rimanere in posti con aria condizionata o con zanzariere. È anche importante essere vaccinati contro determinate malattie e mantenere la propria casa e il proprio giardino liberi da zone in cui le zanzare possono deporre le uova. Quindi, se si viaggia in una regione in cui questa zanzara è presente, meglio assicurarsi di prendere queste precauzioni per proteggersi e proteggere la propria famiglia da queste pericolose malattie.

