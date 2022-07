Aggiornare Android Auto: come effettuare un update in maniera semplice per il proprio infotainment in mobilità.

Se sei come la maggior parte delle persone, utilizzi il tuo smartphone quasi per tutto. Controllare l’email, navigare su internet, tenerti aggiornato sui social media e ascoltare musica e podcast sono attività che fanno parte della nostra quotidianità. Non sorprende, quindi, che sempre più persone utilizzino il proprio telefono per alimentare il sistema di infotainment del proprio veicolo. Android Auto è una splendida soluzione per tale scopo. Consente di connettere uno smartphone al sistema di infotainment del veicolo, dando accesso a tutte le nostre app preferite mentre siamo in auto. Ma è possibile aggiornarlo? Scopriamolo insieme.

Aggiornare Android Auto: cosa bisogna sapere

Android Auto è disponibile su una vasta gamma di veicoli, ed è sempre più popolare. Se lo utilizzi, saprai che è importante tenere il software aggiornato. Riceve aggiornamenti regolarmente, e ognuno include nuove funzioni e miglioramenti. Quindi, assicurati di controllare spesso la disponibilità degli aggiornamenti e installali non appena possibile.

Viaggio in auto

Per controllare gli aggiornamenti, apri l’app sul tuo smartphone e vai nel menu Impostazioni. Tocca Aggiornamenti del sistema e poi Controlla gli aggiornamenti. Se un nuovo aggiornamento è disponibile, Android Auto lo scaricherà ed installerà automaticamente. Quindi, non dimenticarti di aggiornare regolarmente il software Android Auto. È il miglior modo per essere sicuro di ottenere il massimo dal sistema di infotainment del tuo veicolo, comprese tutte le app collegate ad esso.

Come bloccare gli aggiornamenti di Android Auto

Questo sistema, equivalete a Apple Car può essere un ottimo modo per rendere la tua macchina più intelligente e sicura. Tuttavia, ci possono essere momenti in cui non vuoi che si aggiorni. Forse sei in viaggio per molto tempo e non vuoi usare il tuo traffico, o sei preoccupato per un nuovo aggiornamento che causa problemi con l’impianto stereo o altre caratteristiche della tua macchina. Qualunque sia il motivo, è facile fermare l’aggiornamento del sisitema. Basta seguire questi semplici passaggi: apri l’app Android Auto sul tuo telefono; clicca le tre linee nell’angolo in alto a sinistra dell’app; clicca Impostazioni; disattiva lo switch di aggiornamento automatico. E questo è tutto ciò che c’è da fare. La tua macchina non aggiornerà automaticamente il software, quindi sarai tu a controllare quando e come aggiornare il tuo sistema.

