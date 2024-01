Incredibile ritorno sulla TV italiana: arriva I Cesaroni 7, la nuova stagione della fiction che torna a dieci anni di distanza.

“A giugno tornerò sul set alla Garbatella”, parole queste che sono state pronunciate da Antonello Fassari e che vogliono dire solamente una cosa: I Cesaroni 7 si farà. Era da diverso tempo che si parlava di quest’ipotesi: “Belli i Cesaroni eh? Mah, chissà…”, aveva per esempio detto Claudio Amendola a riguardo. E anche la produttrice Veridiana Bixio non aveva escluso il ritorno della serie TV: “Non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. La nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte… se ci sarà… si farà”. Ma ora la conferma, come detto, è arrivata direttamente da uno dei protagonista, Antonello Fassari è infatti l’attore che nella serie TV interpreta Cesare Cesaroni.

Quando inizia I Cesaroni 7? L’uscita della serie TV

Ma quando inizia I Cesaroni 7? L’unica data al momento sicura è quella dell’inizio delle riprese dei nuovi episodi, che sarà a giugno 2024. Si può quindi immaginare che per il ritorno in TV della fiction bisognerà aspettare il 2025, ma al momento non sono ancora arrivate comunicazioni a riguardo.

Claudio Amendola

I Cesaroni 7: il cast

Non ci sono molte conferme neanche per quanto riguarda il cast, anche se dovrebbe tornare Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni, è certa la presenza di Antonello Fassari nei panni del fratello Cesare ma è anche certa l’assenza di Alessandra Mastronardi, ovvero Eva. “Non prenderò parte a un eventuale ritorno e non guarderei nemmeno la serie”, aveva spiegato l’attrice.

Potrebbe poi clamorosamente tornare Elena Sofia Ricci nei panni di Lucia, ma anche Matteo Branciamore in quelli di Marco, Niccolò Centioni in quelli di Rudi e Micol Olivieri in quelli di Alice. Ma per tutti quest’ultimi nomi si attende la conferma ufficiale.

Dove vedere I Cesaroni in streaming e in TV

Le prime sei stagioni di I Cesaroni sono andate in onda dal 2006 al 2014 su Canale 5 ma dal 20 luglio 2023 sono disponibili anche in streaming su Netflix.