Lunedì 11 ottobre, sempre su Rai 1, va in onda la quarta puntata di I bastardi di Pizzofalcone 3: le anticipazioni.

Con la quarta puntata, in programma l’11 ottobre, I bastardi di Pizzofalcone 3 torna nella sua consueta collocazione al lunedì sera nel palinsesto di Rai 1. Solamente il terzo episodio è stato, in maniera del tutto straordinaria, anticipato alla domenica sera per lasciare spazio a una puntata speciale di Porta a Porta dedicata alle elezioni amministrative. Il titolo del quarto episodio della terza stagione (in totale sono 6 gli episodi) è Nozze: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

I bastardi di Pizzofalcone 3×4: le anticipazioni

Nella quarta puntata di I Bastardi di Pizzofalcone 3, dal titolo Nozze, in primo piano c’è la guerra di camorra tra i clan Valletta e Pesacane. Il matrimonio tra Francesca Valletta e Giovanni Pesacane potrebbe portare la pace tra le due famiglie criminali ma la ragazza, subito dopo le nozze, viene trovata morta con ancora addosso l’abito da sposa.

Fonte foto: https://www.facebook.com/BastardiDiPizzofalconeRAI

Una nuova sanguinosa guerra di camorra rischia di iniziare nuovamente, gli unici che possono evitarla sono l’ispettore Lojacono e i suoi uomini che, nel minor tempo possibile, devono riuscire a trovare il colpevole dell’omicidio di Francesca Valletta per evitare che il numero di morti aumenti sempre più.

I Bastardi di Pizzofalcone 3: il cast

Anche nel terzo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 3 rivedremo ovviamente Alessandro Gassman nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono, Carolina Crescentini è la Pm Laura Piras. Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Marco Aragona, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro e Maria Vera Ratti.

Ricordiamo inoltre che l’intera serie I Bastardi di Pizzofalcone è tratta dalla saga letteraria di Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano i cui libri sono stati fonte d’ispirazione per molte fiction Rai.

Fonte foto: https://www.facebook.com/BastardiDiPizzofalconeRAI