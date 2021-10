Nella Casa del GF Vip 6 ne succede sempre una, questa volta la protagonista potrebbe essere la regia del reality che, scordando il microfono acceso, avrebbe insultato i concorrenti.

Per la prima volta nella storia del reality, sembra che la regia abbia insultato gli attuali concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip 6. Non ci sono certezze ufficiali ma il video di un utente su Twitter sta diventando virale. I concorrenti fanno finta di nulla ma prestano l’orecchio, che sarà successo davvero?

La regia del GF scorda il microfono acceso e insulta i concorrenti? Ecco cosa è successo

Sembrava una mattinata tranquilla, i concorrenti della Casa erano in giardino a parlare e passare del tempo insieme in relax. Tutto bene, finchè una voce fuori campo irrompe: “Una massa di imbecilli cerebrolesi. C***i loro.” La voce sembra femminile e non sembra provenire all’interno della struttura. Potrebbe appartenere alla regia il cui microfono è rimasto accidentalmente acceso. L’insulto sembra essere rivolto proprio ai concorrenti di questa edizione anche se non ci sono certezza. Alcuni inquilini della Casa come Alex Belli, Davide Silvestri, Nicola Pistu e altri, hanno fatto finta di nulla e hanno prestato l’orecchio a ciò che stava succedendo. Il video non riprende oltre, ma potrebbe anche essere qualcosa di diverso dalla regia. Rimane il giallo nella Casa, come si comporteranno i gieffini? Ecco il video: