Da domani sera in prima serata su Italia 1 torna Le Iene, l’attesissimo programma di inchiesta targato Mediaset. Ecco le novità di quest’anno e alcune anticipazioni.

Tornano Le Iene su Italia 1 e lo fanno in grande stile senza smentirsi mai. Da domani 5 ottobre Le Iene Show torna in prima serata con tantissime novità.

Troveremo ancora il volto noto di Nicola Savino, accompagnato dalle voci irriverenti della Gialappa’s Band. Per la prima volta alla conduzione ci sarà un’ospite d’eccezione, Elodie, che sarà protagonista e conduttrice esclusiva della prima puntata dello show.

La prima puntata con un ospite d’eccezione

Nella prima puntata de Le Iene 2021 troveremo una guest star di calibro internazionale, il leggendario campione Zlatan Ibrahimović. Il celebre calciatore sarà intervistato dall’inviato Stefano Corti. Ibrahimović, che ha da poco tagliato il traguardo delle quaranta candeline, risponderà a tutte le domande, anche a quelle più impertinenti, stando al gioco.

Il più grande calciatore vivente ripercorrerà una ad una tutte le tappe fondamentali della sua luminosa carriera fino al recente infortunio. Non mancheranno le frasi cult che lo hanno reso celebre e più citato di un filosofo, almeno sui social. Al termine della divertente chiacchierata, Stefano Corti gli consegnerà la maglia ufficiale de Le Iene Show augurandogli il meglio per l’inizio della nuova stagione calcistica. Speriamo che gli porti fortuna, dite che la indosserà anche in campo?