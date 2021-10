Ecco quali sono tutti i programmi TV sulle elezioni amministrative del 2021: dove vederli e quando vanno in onda.

Da Roma a Torino, da Milano a Napoli, e poi ancora Bologna, Trieste e molte altre città italiane: domenica 3 e lunedì 4 ottobre in molti comuni i cittadini sono stati chiamati ad andare al voto per scegliere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Come sempre accade in questi casi, le elezioni fanno cambiare i palinsesti televisivi e sulle varie reti vanno in onda programmi dedicati proprio alle votazioni: a tal proposito vediamo quali sono e dove vedere i programmi TV sulle elezioni amministrative 2021.

Elezioni 2021: i programmi TV

Su Rai 1, a partire dalle ore 14.50, Francesco Giorgino conduce uno speciale del Tg1 in onda per tutto il pomeriggio. La sera, in prima serata, al posto della puntata di I Bastardi di Pizzofalcone 3 (che è stata anticipata di un giorno alla domenica), va in onda uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa.

Bruno Vespa

Su Rai 2, invece, alle 18 va in onda uno speciale del Tg2 condotto da Massimo Martinelli mentre su Rai 3, a partire dalle ore 14.50, va in onda uno speciale TG3 condotto Alessandra Carli. Sempre su Rai 3, in seconda serata, anche l’appuntamento con Linea Notte è dedicato alle elezioni amministrative 2021.

Per quanto riguarda i canali Mediaset, su Rete 4 a partire dalle 14.55 Giuseppe Brindisi conduce uno speciale dedicato alle elezioni. A seguire vanno in onda, sullo stesso argomento, Stasera Italia di Barbara Palombelli e Quarta Repubblica di Nicola Porro.

Grande spazio all’esito delle elezioni anche su La7 con l’ormai immancabile maratona di Enrico Mentana. A partire dalle ore 14.15 va in onda uno speciale del Tg La7 con diversi ospiti in studio, tra cui Marco Damilano, Paolo Mieli, Antonio Padellaro, Concita De Gregorio, Tommaso Labate, Francesca Schianchi, Andrea Purgatori, Agnese Pini. A seguire anche la puntata di Otto e mezzo con Lilli Gruber è dedicata alle elezioni.