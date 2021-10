Le anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne prevedono un aumento delle temperature in studio fino a picchi bollenti.

I fan di Uomini e Donne, il celebre dating show in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, sono ben abituati a discussioni in cui i concorrenti del programma alzano il tono della voce e cominciano a parlare l’uno sopra l’altro, o a liti magari scoppiate da un innocente malinteso. Ciò che però non capita di vedere tutti i giorni (e meno male) sono due concorrenti che arrivano alle mani, e Maria De Filippi che è obbligata a intervenire per poterli separare. Eppure, secondo le anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne, è proprio quanto vedremo succedere nello studio del programma.

Protagonista nel bene e nel male della puntata sarà Graziano Amato, cavaliere originario di Napoli, che confesserà di aver vissuto un momento che lui ha percepito tanto critico quanto, per certi versi, inaspettato. Nel corso del suo racconto, Graziano finisce però per rivelare fin troppi dettagli del suo appuntamento con una dama. Il risultato? Quest’ultima finirà per infuriarsi con la lingua lunga del cavaliere, e tra i due scoppierà una lite che culminerà con urla e schiaffi. Toccherà a Maria De Filippi intervenire per cercare di riportare un po’ di ordine nello studio di registrazione.