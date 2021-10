Secondo le anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne, Joele potrà respirare ancora per un po’ l’aria dello studio di registrazione: la sua eliminazione è stata spostata alla prossima puntata. Ilaria, nel frattempo…

Aveva fatto discutere il gesto di Joele Milan, il giovane tronista del celebre dating show di Canale 5, che aveva confidato a una corteggiatrice in un momento di apparente intimità che un suo amico aveva cominciato a seguirla su Instagram. Il tronista aveva quindi incoraggiato la ragazza a ricambiare il follow, in modo che i due potessero sentirsi al di fuori del programma e soprattutto lontani dalle telecamere. Peccato che l’idea di Joele andasse contro le regole fondamentali del programma, e per questo dev’essere squalificato.

In molti si aspettavano che la faccenda venisse archiviata in fretta, con un addio poco cerimonioso ed, eventualmente, l’annuncio di un potenziale sostituto. Secondo le anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne, tuttavia, Joele potrà godersi l’atmosfera dello studio di registrazione del programma ancora per un po’: il suo addio, infatti, è stato rimandato ancora alla prossima puntata.

Ci si aspetta anche un coinvolgimento della corteggiatrice Ilaria, che in un’intervista a Fanpage ha spiegato che il tronista aveva le migliori intenzioni e che il suo è stato un errore ingenuo. Un errore, tra l’altro, per cui ha già pagato mortificandosi quando è stato smascherato davanti a tutti.