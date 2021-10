Arriva sul Nove Car of Trash, il programma condotto da Paolo Conticini: ecco tutto quello che c’è da sapere sul game show.

Paolo Conticini siamo abituati a vederlo come attore a teatro, in film e fiction, non di certo come presentatore. Ma a questa nuova veste si è iniziato ad abituarsi da lunedì 4 ottobre, da quando l’artista toscano ha iniziato l’esperienza di presentatore di Car of Trash, il game show in onda sul Nove. “Amo sperimentare progetti nuovi e questo mi è piaciuto sin dall’inizio. Dopo aver seguito le puntate del format inglese, mi sono entusiasmato perché tutti noi abbiamo in casa qualcosa che pensiamo sia di valore e che sta lì da tanto tempo. Il pensiero è sempre quello: chissà se e quanto vale” ha dichiarato lo stesso Paolo Conticini parlando del programma a TV Sorrisi e Canzoni.

Car of Trash: quando va in onda

Car of Trash, come detto in precedenza, è un game show che va in onda sul canale Nove. Per vedere il programma basta collegarsi alla TV tutti i giorni, da lunedì al venerdì (esclusi quindi i weekend), a partire dalle ore 19.10.

Paolo Conticini

Il programma è dedicato al mondo de collezionismo e ad affiancare Paolo Conticini alla guida di Car of Trash c’è l’esperto Alessandro Rosa.

Car of Trash, il programma di Paolo Conticini: cos’è

Ma di che cosa parla esattamente Car of Trash? In ogni puntata del programma vedremo cinque mercanti d’arte sfidarsi all’asta (questa è moderata propria da Paolo Conticini) per riuscire ad acquistare alcuni oggetti particolare messi in vendita da persone comuni e che sono stimati dall’esperto Alessandro Rosa.

Per Paolo Conticini il programma Car of Trash rappresenta la prima esperienza in assoluta con le aste: “Se in precedenza ho mai partecipato a un’asta? No, però vado in giro a curiosare nei mercatini, da Porta Portese a Roma a quelli di Lucca, quando sono dalle mie parti”.