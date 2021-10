Secondo le anticipazioni per il primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne la situazione in studio potrebbe raggiungere temperature bollenti, con Maria De Filippi che decide di allontanare un tronista dal programma.

Uomini e Donne si prepara al primo appuntamento settimanale, che si prospetta essere uno dei più complicati di questa nuova stagione. Secondo le anticipazioni trapelate, infatti, vedremo la conduttrice Maria De Filippi perdere le staffe con uno dei tronisti, rimproverarlo e infine cacciarlo per sempre dal celebre dating show di Canale 5. Si tratta, senza ombra di dubbio, di un momento complicato sia per i protagonisti del programma, che vedranno uno dei loro compagni di avventura venire cacciato, che per la De Filippi, costretta a questa decisione difficile.

Solamente la settimana scorsa avevamo visto Joele Milan, uno dei tronisti più giovani, ballare con una ragazza e approfittare di questo momento di intimità per confidarle di averle mandato una richiesta d’amicizia su Instagram tramite l’account di un suo amico. Tramite il social, avrebbero potuto scambiarsi messaggi senza che la redazione di Uomini e Donne lo venisse a sapere. Un gesto passionevole, forse ingenuo, ma decisamente fuori dal regolamento, che esplicita chiaramente che tronisti e corteggiatori possono conoscersi come preferiscono, a patto che avvenga tutto davanti alle telecamere.

La redazione di Uomini e Donne ha scoperto questo strappo alle regole e l’ha comunicato a Maria De Filippi: a lei l’arduo compito di comunicarlo a Joele e infine cacciarlo dal programma.