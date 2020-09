Nel 2018 il regista Simone Spada ha portato nelle sale cinematografiche Hotel Gagarin: il film è stato girato in Armenia, ecco le location.

Hotel Gagarin è una delle opere più celebri del regista Simone Spada: uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, il film ha incassato in Italia 390 mila euro, meno di quanto avrebbe probabilmente meritato. La trama della commedia è basata sulla storia di un’improvvisata compagnia cinematografica italiana che si ritrova costretta a restare in Armenia all’interno dell’hotel Gagarin che dà il titolo alla pellicola: vediamo ora quali sono le affascinanti location di questa pellicola.

Hotel Gagarin: le location del film

Quello che nel film viene presentato come l’Hotel Gagarin, che dà il titolo alla pellicola, è in realtà l’Akhtamar Hotel, che si trova nella città di Sevan a pochi passi dal lago di Sevan.

Le riprese della commedia si sono svolte tra il mese di gennaio e quello di febbraio del 2018: oltre che nelle già citata di Sevan, il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori hanno lavorato anche nella capitale Erevan, dove si trova anche l’aeroporto nel quale arrivano dopo il viaggio dall’Italia.

Luca Argentero e Claudio Amendola

Hotel Gagarin: il cast del film

I principali protagonisti di Hotel Gagarin sono Elio, l’elettricista ingaggiato come tecnico delle luci, che è interpretato da Claudio Amendola, Sergio, il fotografo assunto come operatore, che è impersonato da Luca Argentero, Nicola, l’autore del racconto Il viaggio di Marta da cui dovrebbe essere ispirato il film che l’improvvisata troupe deve girare in Armenia. A vestire i panni di quest’ultimo personaggio è Giuseppe Battiston.

Tra le protagoniste femminili troviamo invece Silvia D’Amico e Barbora Boulova. Nel cast del film ci sono anche Philippe Leroy, Caterina Shulha, Tommaso Ragno e Paolo De Vita, quest’ultimo interpreta Conversano, un presagio creato per rendere omaggio al film Mediterraneo di Gabriele Salvatores.