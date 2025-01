Ecco qual è la storia vera dietro a Hammamet e quali sono le differenze con il film che racconta gli ultimi mesi di vita di Bettino Craxi.

Nel 2020 usciva nele sale cinematografiche Hammamet, film diretto da Gianni Amelio che racconta gli ultimi mesi di vita di Bettino Craxi. Nella pellicola però nessuno dei personaggi è chiamato con il proprio nome vero, lo stesso Bettino Craxi è chiamato sempre “il Presidente“. Il film è ovviamente ispirato a fatti reali anche se ci sono delle differenze tra il film Hammamet e la storia vera degli ultimi mesi dell’ex presidente del Consiglio. Vediamo allora quali sono tutte queste differenze.

Hammamet: la storia vera e le differenze con il film

La prima grande differenze tra il film Hammamet e la storia vera di Bettino Craxi riguarda il personaggio di Fausto Sartori, personaggio che è stato creato appositamente ai fini narrativi della pellicola ma che non è mai esistito e non corrisponde a nessun personaggio con cui Bettino Craxi è entrato in contatto.

Pierfrancesco Favino

Nella realtà la figlia primogenita di Bettino Craxi è Stefania Craxi, il personaggio di Anita è ispirato a lei. L’amante, interpretata da Claudia Gerini, è in parte ispirata a Patrizia Caselli, anche se in un’intervista a Oggi ha dichiarato: “Non mi chieda se mi ci rivedo: “amante” è una parola che non mi inquadra. La parola che mi inquadra è compagna. Compagna in un pezzo difficilissimo e crepuscolare della sua vita, che però proprio per questo è stato pieno di momenti autentici”.

Nonostante l’aggiunta di personaggi che nella realtà non sono esistiti, Hammamet ripercorre in maniera abbastanza fedele gli ultimi mesi di vita di Bettino Craxi mettendone in risalto l’aspetto umano, oltre che politico.

Hammamet: il cast del film

A vestire i panni del protagonista è Pierfrancesco Favino, nel cast di Hammamet sono poi presenti anche Livia Rossi, Alberto Paradossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Claudia Gerini e Renato Carpentieri.