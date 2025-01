Quando inizia Belcanto? La data di uscita e le anticipazioni della fiction con Vittoria Puccini

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Belcanto, la fiction di Rai 1 con protagonista Vittoria Puccini: quando inizia, cast e anticipazioni.

Una delle novità del 2025 della Rai per quel che riguarda le fiction è Belcanto, serie TV in costume ambientata nell’Italia del 1800 che ha per protagonista tre donne di umili origini con una grande passione per la musica che cercano di scalare il mondo dello star System dell’epoca, ovvero l’Opera. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Belcanto.

Belcanto: le anticipazioni della fiction

La protagonista principale di Belcanto è Maria, una donna sposata con un uomo violento, Iginio, che scappa da Napoli insieme alle due figlie, Antonia e Carolina, e arriva a Milano con il sogno di esibirsi un giorno al Teatro alla Scala. Tra tradimenti, sfide, colpi bassi, le tre donne cercheranno di farsi largo nel mondo dell’opera in una contesto diverso da quello a cui erano abituate.

VITTORIA PUCCINI

Nella fiction ha ovviamente un ruolo di primo piano la musica e si potranno ascoltare le note di compositori che hanno fatto la storia come Mozart, Bellini, Donizetti, Rossini e Verdi.

Belcanto: quando inizia la fiction

La prima puntata di Belcanto andrà in onda su Rai 1, in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa, lunedì 24 febbraio 2025. La prima stagione di Belcanto è composta da un totale di otto episodi che verranno trasmesso in puntate in altrettante prima serate, sempre al lunedì.

Belcanto: il cast della fiction

La protagonista principale di Belcanto è Vittoria Puccini, che veste i panni di Maria. Le coprotagonista sono le due figlie, Antonia e Carolina, interpretate rispettivamente da Caterina Ferioli e da Adriana Savarese.

Nel cast della serie TV troviamo anche Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera, Nicolò Pasetti, Andrea Venticchio, Serena De Ferrari, Andrea Bosca e Antonio Gerardi.