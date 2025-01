Affari Tuoi, gioca la partita (quasi) perfetta e vince 75.000 euro

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 20 gennaio 2025 è stato Mario, il concorrente dell’Emilia Romagna.

Non sarà stata la partita perfetta ma quasi. Il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 20 gennaio 2025 è stato Mario, il concorrente della regione Emilia Romagna che è stato accompagnato in studio dalla moglie Lucia. Alla fine è tornato a casa felice con una bella cifra in tasca: 75.000 euro. Ma andiamo con ordine e vediamo perché quella di Mario è stata, quasi, la partita perfetta di Affari Tuoi.

Affari Tuoi: la puntata di lunedì 20 gennaio 2025

Il pacco capitato a Mario è stato il numero 9. La partita è iniziata subito con il piede giusto: con le prime tre chiamate ha eliminato altrettanti pacchi blu, quelli da 50, 75 e 10 euro. Poi è stato eliminato il premio da 75.000 euro ma poco male, perché immediatamente dopo sono andati via altri due pacchi blu: 1 kg di mortadella e 0 euro.

Stefano De Martino

Il dottore a questo punto ha offerto 40.000 euro ma Mario lo ha rifiutato. Altre tre chiamate e un altro pacco blu eliminato, quello da 200 euro, ma anche due pacchi rossi, quelli da 10.000 e da 50.000 euro. Il dottore ha ripresentato l’offerta da 40.000 euro che è stata rifiutata. La partita ha poi iniziato a mettersi in discesa: con le tre chiamate successive Mario ha eliminato i pacchi da 5, 100 e 20.000 euro.

A quel punto sono rimasti in gioco solamente due pacchi blu, da 1 e da 500 euro, e sei pacchi rossi: da 5.000, 15.000, 30.000, 100.000, 200.000 e 300.000 euro. Mario ha rifiutato la proposta da 50.000 euro e poi ha eliminato il pacco da 500 euro. “Non vorrei essere nei panni del Dottore”, ha scherzato Stefano De Martino. Il dottore ha offerto un cambio pacco che è stato accettato, con Mario che ha preso il 5: all’interno del 9 c’erano però 100.000 euro. Alla chiamata successiva ha eliminato il pacco da 1 euro, a quel punto è rimasto con soli pacchi rossi in gioco.

Alla fine del gioco è arrivato con ancora in palio i premi da 15.000 e da 300.000 euro. Il dottore ha offerto 75.000 euro, Mario li ha accettati e ha fatto bene: all’interno del suo pacco c’eran 15.000 euro.