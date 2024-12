Guillermo Mariotto sommerso dalle critiche, poi la rivelazione shock: “Sta male”. Le parole dell’amico dello stilista.

Sono state settimane difficili per Guillermo Mariotto, stilista e giudice di Ballando con le Stelle. Dopo la fuga improvvisa dallo studio durante una puntata del programma, la conduttrice Milly Carlucci aveva parlato di un momento di fragilità del giudice, senza però entrare nei dettagli. Tuttavia, nelle ultime ore, l’amico e collega Stefano Dominella ha rivelato la causa di questa difficoltà.

Guillermo Mariotto ha problemi di salute

Stefano Dominella, presidente della maison Gattinoni e amico di lunga data di Mariotto, ha spiegato in un’intervista a Roberto Alessi che lo stilista soffre di tachicardia, una condizione che ha influito sul suo stato di salute.

La rivelazione è stata un sollievo per molti, che si erano chiesti cosa fosse realmente accaduto.

Guillermo Mariotto

“Guillermo sta male, soffre di tachicardia” ha affermato Dominella che ha sottolineato che questo problema di salute ha anche causato alcuni disagi, come quando lo stilista è stato ripreso in sedia a rotelle all’aeroporto di Fiumicino quando Valerio Staffelli ha tentato di consegnargli il Tapiro d’Oro.

“Questo non è il momento di accusare, ma di aiutare” ha continuato Dominella, che ha chiesto il sostegno per Mariotto in questo periodo buio.

Mariotto e la sua presenza a Ballando con le Stelle

Nonostante le difficoltà fisiche e emotive, Mariotto è atteso per la finale di Ballando con le Stelle, prevista per sabato 21 dicembre. La Carlucci ha confermato che lo stilista riuscirà a tornare in tempo, anche se, come rivelato, dovrà fare i conti con un viaggio imminente a Riad, dove è stilista della Casa Reale.

Lo stato di salute di Mariotto preoccupa amici e colleghi, come Selvaggia Lucarelli che in un’intervista aveva dichiarato che in questo momento lo stilista sta attraversando un “momento di fragilità”, come lo ha definito la stessa giornalista.