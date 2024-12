Caos al Grande Fratello: Lorenzo Spolverato rivela dettagli su un ex al maschile. Crescono i dubbi sull’orientamento.

Da quando la madre di Shaila Gatta è entrata nella Casa del Grande Fratello e ha rivelato tra i denti il dettaglio sconcertante su Lorenzo Spolverato, ormai non si parla d’altro. Anche i fan del programma hanno iniziato a drizzare le orecchie per captare nuovi indizi sull’orientamento sessuale del gieffino, dopo che la mamma di Shaila aveva detto alla figlia all’orecchio “È gay“.

Ma quanto c’è di vero? Nelle ultime ore una frase pronunciata dallo spesso gieffino ha fatto il giro del web e sembrerebbe confermare le voci che hanno iniziato a circolare sul web. Scopriamo che cosa è successo.

Grande Fratello: le parole di Lorenzo Spolverato riaccendono i dubbi

Nelle ultime ore Lorenzo Spolverato ha parlato apertamente di un ex al maschile. Durante una conversazione in giardino con i compagni di avventura Maxime Mbanda e Tommaso Franchi, Lorenzo ha dichiarato che il suo “ex” gli avrebbe dedicato una canzone.

Qui il video della dichiarazione fatta da Spolverato.

"IL MIO EX MI HA DEDICATO BLU CELESTE"



LORENZO SPOLVERATO

MENTE SAPENDO DI MENTIRE!



DOPO 3 MESI IN QUELLA CASA, LE MENZOGNE INIZIANO A VACILLARE!!



NON CI SAREBBE NULLA DI MALE SE FOSSE B-SEX, MA PERCHÉ NON DIRLO, VISTO CHE LA NOTIZIA È TRAPELATA?!#grandefratello pic.twitter.com/XA8fO7dc17 — Miranda Priestley ( CRITICA DEI REALITY) (@NoaHarrison25) December 18, 2024

Il momento è avvenuto mentre si discuteva di “Blu Celeste”, celebre brano di Blanco. Spolverato ha commentato: “A me l’hanno dedicata. Il mio ex me l’ha dedicata“. Questa affermazione, sebbene detta con leggerezza, ha immediatamente acceso nuove speculazioni sull’orientamento sessuale del modello milanese.

La reazione del pubblico e i commenti nella Casa

Le dichiarazioni di Lorenzo si aggiungono a un contesto già infiammato da precedenti insinuazioni e dichiarazioni, a partire dalle parole della madre di Shaila.

Nonostante ciò, Lorenzo ha sempre negato di essere gay, e ha dichiarato di essere attratto solo dalle donne.

Le parole di Lorenzo sollevano nuovi interrogativi. Di chi stava parlando il concorrente? Si tratta di un ex fidanzato o di un semplice amico?

Sui social scattano teorie sulla bisessualità del gieffino, ma allora perché dichiarare di provare attrazione esclusivamente per le donne? Il mistero si infittisce sempre di più.