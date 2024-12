Sara Tommasi attacca Luca Calvani: “Al Grande Fratello sta recitando, è tutta strategia”. Il duro sfogo contro il gieffino.

Sara Tommasi, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa sul suo compagno di avventura, Luca Calvani, attuale concorrente del Grande Fratello. Ma la Tommasi non ha avuto parole dolci per Luca e ha commentato con dure critiche il comportamento del gieffino.

In particolare Sara ha commentato l’atteggiamento di Calvani nei confronti di un’altra coinquilina, Jessica Morlacchi. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Sara Tommasi contro Luca Calvani: il duro attacco

La showgirl ha commentato con dure parole l’atteggiamento dell’attore toscano nei confronti di Jessica Morlacchi, e l’ha avvertita di fare attenzione.

“Calvani sta mettendo in atto la stessa strategia che usò con me durante l’Isola dei Famosi” ha dichiarato la Tommasi, facendo riferimento al comportamento dell’attore che ha conquistato Jessica con effusioni e complimenti, pur essendo impegnato in un’altra relazione.

Luca Calvani

La Tommasi, che ha conosciuto Luca Calvani nell’edizione 2006 de L’Isola dei Famosi, ha rivelato che l’attore la sedusse con dolcezze e attenzioni per poi “abbandonarla” senza spiegazioni.

“Era così gentile ed elegante – racconta Sara Tommasi –, sembrava innamorato, ma alla fine mi ha delusa” ha ricordato. Nonostante fosse fidanzato, Calvani si mostrò molto attento nei suoi confronti, e ha instaurato un legame che si rivelò solo una strategia per lui, con l’unico obiettivo di arrivare alla vittoria del reality.

Il consiglio di Sara Tommasi a Jessica Morlacchi

Sara Tommasi ha poi rivolto un consiglio a Jessica Morlacchi, che sembra essere caduta nel medesimo tranello. “Lascia perdere Luca, lui punta solo alla vittoria. Ti farà male” ha affermato la showgirl, che ha suggerito alla cantante di concentrarsi su relazioni più sincere con le altre donne della Casa.

La Tommasi spera che Jessica riesca a capire la vera natura di Calvani e possa trovare la forza di voltare pagina.