Mescolare all’eleganza un pizzico di audacia: il mix perfetto della nuova collezione bijoux firmata Gucci.

Il 2021 è stato senza dubbio l’anno che ha consacrato Gucci come brand più amato e citato sui social, complice anche la collezione insieme a Balenciaga, ispirazione anche per altri brand del fashion system. E di Gucci parleremo ancora anche in questo 2022 appena iniziato, partendo proprio dalla nuova collezione bijoux in argento. Maglie sottili e a catena sono i leit motiv di una collezione che si presenta rock e romantica ma espressa attraverso i canoni dell’eleganza, dalle collane agli anelli.

Gucci gioielli 2022: la nuova collezione in argento è un omaggio romantico alla natura

Nella nuova collezione in argento firmata Gucci troviamo una sintesi perfetta di tutte le tendenze del momento. In particolare i bijoux di grandi dimensioni e dalle maglie doppie si mescolano tra loro, impreziositi da pietre, simboli e scritte, elementi che sono alla base della collezione della maison.

Sappiamo bene quanto il direttore creativo Alessandro Michele, dalle fragranze agli abiti amici celebrare le natura, così direttamente dal giardino fiorito di Gucci, farfalle smaltate e multicolor si posano su bracciali, orecchini ed anelli che esprimono il tocco elegante e raffinato della collezione. Una linea questa, perfetta per chi vuole dare un tocco di vivacità e colore al proprio look invernale ma con uno sguardo già alla primavera che verrà. Il prezzo si aggira intorno ai 450 euro a pezzo, con la possibilità di poter realizzare un vero e proprio set collana, orecchini e bracciale.

Ma oltre alla natura Gucci non dimentica mai la bellezza dell’amore, a cui è dedicata la linea Blind for love, il cui slogan è inciso su una serie di bijoux a cui si affiancano simboli iconici di Gucci come cuori, occhi e stelle. Un’idea perfetta che ci fa pensare già a San Valentino.

Eleganza in rock, tra maglie sottili e catene: la linea argento Gucci

Il mood moderno e cosmopolita della collezione esprime pienamente lo stile Gucci, che con rinuncia mai a quell’alluce rock anni ’70 che ne fa da più di un anno a questa parte il suo marchio di fabbrica. Così i bracciali rigidi in catena gourmette con dettagli in smalto colorato e griffati sempre dal logo o dalla scritta della maison, sono la piena espressione dell’anima più rock di questa collezione.

I dettagli geometrici e le piastrine sono i punti focali dell’altra anima, più audace, della collezione ma dal tocco destramente delicato e raffinato, da poter essere indossati per stemperare un look più rigoroso o per valorizzare ancora di più un outfit deciso e ribelle. Si parte dai 350 euro degli anelli fino ai 750 euro delle collane. Per gli amanti del marchio c’è anche una variegata selezione di portachiavi impreziositi dalla G di Gucci.

