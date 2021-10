Dopo quattro anni di convivenza, l’attrice Greta Scarano convolerà a nozze con il compagno. In passato aveva liquidato con un secco “no” l’idea del matrimonio.

Greta Scarano sposerà il compagno Sidney Sibilla con cui convive già da quattro anni. “Ci confrontiamo tanto e stiamo bene insieme,” avrebbe dichiarato l’attrice.

I due si erano incontrati per la prima volta nel 2016 sul set, ma non era scoccata la scintilla. Ora invece il loro amore splende sereno, lontano dalle luci dei riflettori. Da poco sono state ufficializzate la pubblicazioni presso il Comune di Roma. Il matrimonio tra l’attrice e il regista potrebbe dunque avvenire a breve, più precisamente entro 180 giorni.

Nel mese di maggio scorso Greta Scarano aveva liquidato l’idea del matrimonio con un secco “No.” E aveva aggiunto nel corso di un’intervista: “Sposarmi mi metterebbe in imbarazzo. Non fa per me.”

Evidentemente l’amore per il regista Sidney Sibillo è stato più forte della sua riluttanza per l’abito bianco. Per lui Greta Scarano è disposta, per un giorno, a fare la sposa e attraversare la navata della chiesa. Supererà questo momento di imbarazzo in cambio di un’intera vita insieme.