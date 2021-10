I Ferragnez hanno deciso di divertire i propri fan con un breve video pubblicato su Instagram da Fedez, che a cena rivolge una domanda piuttosto particolare alla moglie.

In un certo senso questo è uno degli ingredienti che più ha contribuito al successo dei Ferragnez: la capacità di mostrarsi in ogni momento della giornata e di condirlo con leggerezza (che non è superficialità), spontaneità e divertimento. Questa abilità, tutt’altro che scontata, li ha resi molto umani agli occhi dei loro follower facendoli immedesimare nei propri problemi, scherzi e momenti di tenerezza. L’esempio più recente di tutto questo lo possiamo trovare nell’ultimo video pubblicato da Fedez sul proprio profilo di Instagram. Si tratta di una brevissima clip, che dura appunto una manciata di secondi, in cui i Ferragnez sono seduti a cena insieme ai loro figli Vittoria e Leone.

L’inquadratura iniziale riprende appunto loro due insieme al papà, che mangia con un espressione palesemente sbigottita. Pochi secondi dopo, infatti, si gira verso la moglie (che è fuori campo) e le chiede “Non sei un po’ troppo elegante per questa cena, amore?” La telecamera si sposta e rivela una Chiara Ferragni che indossa un elegantissimo vestito rosso, abbinato a un rossetto dello stesso colore. L’influencer originaria di Cremona non risponde, e si limita a sostenere lo sguardo, sempre più stranito, del rapper.