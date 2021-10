I Maneskin tornano a mostrarsi completamente senza veli sul profilo Instagram ufficiale della band, ma questa volta non sembrano entusiasmare il pubblico.

Tornano a far parlare di loro (e questa volta non solo per i successi in ambito musicale) i Maneskin, che hanno deciso di pubblicare alcuni scatti che li ritraggono completamente senza veli sul profilo Instagram ufficiale della band. E no, non si tratta affatto di irriverenza o provocazione gratuita: si tratta, evidentemente, di una manovra per anticipare l’uscita del loro nuovo brano intitolato Mammamia, prevista appunto per l’8 di ottobre. Quindi eccoli qua, come mamma li ha fatti, con solamente qualche stellina nera microscopica messa a censurare le parti più intime che potrebbero costare loro la rimozione del post.

Il pubblico del web, tuttavia, non sembra aver apprezzato troppo questa provata. O perlomeno, non tutto. “Lo abbiamo capito che sono degli scandalosi e peccaminosi rivoluzionari ribelli. Questa è cosa è stata recepita, riusciamo ad andare un po’ oltre?” si legge tra i commenti al post su Instagram. L’utente in questione evidentemente fa riferimento agli scatti piuttosto simili pubblicati dalla band appena una settimana fa, e non è il solo a lamentarsi: ““Che noia!”, si legge da altri utenti. Altri ancora, invece, spostano l’attenzione su temi più costruttivi: “Che vi frega se Victoria è nuda? In quel gruppo viene rispettata molto di più che da voi porci”.