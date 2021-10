L’attrice ha pubblicato degli scatti sul suo profilo Instagram in cui mostra delle macchie cutanee sul viso. “Verità,” scrive in maiuscolo nella didascalia.

L’attrice e conduttrice Giorgia Surina si è lasciata andare a un momento verità sul suo profilo Instagram.

Instagram VS Real Life è una challenge che ricorre spesso, e Giorgia Surina la accolta mostrando il suo viso completamente senza filtri. Nelle immagini l’attrice mostra un intenso primo piano del suo volto, mentre è sdraiata su un cuscino bianco. Si notano chiaramente alcune discromie cutanee, in particolare sulla fronte e nel contorno occhi. Lei fissa intensamente la camera e nel secondo scatto sorride svagata, con il suo sorriso bellissimo.

“VE-RI-TA'” scrive nella didascalia, come se volesse scandire attentamente ogni sillaba durante una delle sue trasmissioni radiofoniche. Giorgia Surina non precisa le cause della discromia cutanea, non dà spiegazioni, preferisce mantenere il riserbo. Il suo intento è solo mostrarsi così, senza veli né artifici, in un mondo sempre più finto che bada solo all’apparenza. Il suo è un messaggio di forte body positivity: nessuno è perfetto, ma ciascuno di noi è bello a modo suo.

La bellezza della verità

“Questa è la realtà,” dice implicitamente Giorgia Surina con quel suo grido “VE-RI-TA’. “I followers apprezzano la scelta dell’attrice di esporsi senza censure rivelando un suo segreto. Il plauso è unanime, e tutti sembrano concordare: “Sei bellissima comunque”.

Tra i tanti commenti spunta persino quello di Nek: “La bellezza della verità. La verità ci rende liberi” scrive il cantante.

Giorgia Surina nelle foto sorride e si mostra sicura di sé, incoraggiando anche gli altri a mostrare senza paura i propri difetti. Un magnifico elogio all’imperfezione in un mondo che si sta perdendo dietro la ricerca di una perfezione apparente che non troverà mai.

Siate voi stessi e sarete meravigliosi, parola di Giorgia Surina. E lei sicuramente è ancora più bella nella inarrivabile unicità.