Fedez non perde un colpo. Oggi la sua ironia non ha risparmiato neppure la moglie, Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni non può sfuggire al sarcasmo ormai connaturato al marito, Fedez. Oggi l’influencer più famosa del web è finita tra le grinfie del compagno che con la sua implacabile ironia l’ha paragonata a un cocker.

La Ferragni si stava sottoponendo a un trattamento dal parrucchiere e tutti i suoi boccoli biondi erano abbondantemente arricciati con dei bigodini. Fedez non ha perso occasione per immortalare la moglie in questa posa molto “naturale” e postare le immagini su Instagram. Nelle IG stories Fedez ha sovrapposto al viso della moglie la foto di un cocker con un effetto strabiliante!

“Così non vi sembra un cocker?” ha domandato Fedez ai suoi followers. Per l’occasione ha cercato l’immagine del simpatico cane di razza, che in effetti una qualche somiglianza con la Ferragni l’aveva. Dolce e sorridente come lei che, rassegnata, si lasciava schernire dal marito. Poi Fedez si corregge e mette l’immagine di uno yorkshire: “Più somigliante,” dice.

Chissà, forse ormai Chiara Ferragni si è abituata a queste schermaglie familiari. Quel che è certo è che l’ironia di Fedez aiuta a prendere la vita con leggerezza (che non è superficialità, diceva un tale). Di sicuro il sarcasmo di Fedez fa scendere Chiara dal piedistallo e la riporta sempre, immancabilmente, con i piedi per terra.

“Sembra un cocker” suona quasi romantico poi, se detto da lui. E Chiara Ferragni lo guarda e sorride, con l’affetto di chi sa.