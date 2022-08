Un film che ha fatto la storia del cinema e che tutti abbiamo visto almeno una volta nella vita. Ecco i 3 motivi per cui dovresti (ri)guardare Grease!

Grease è un film cult diretto da Randall Kleiser e tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey. È uscito nelle sale cinematografiche nel 1978 e in breve tempo è diventato famoso in tutto il mondo; ancora oggi è considerato uno dei musical di maggiore successo nella storia del cinema. Protagonisti sono John Travolta e Olivia Newton-John.

1. I personaggi di Grease

Per il film ambientato negli anni Cinquanta, la produzione ha scelto un cast eccezionale per interpretare i simpatici personaggi molto diversi l’uno dall’altro. La protagonista indiscussa è Sandy (interpretata da Olivia Newton-John), una giovane ragazza australiana dai lunghi capelli biondi.

Come in molte love story, Sandy si innamora del ragazzo donnaiolo e spavaldo della scuola, Danny Zucco, interpretato da John Travolta, attore già famoso sul grande schermo grazie alla parte nel film La febbre del sabato sera. La sua, però, è solo una maschera che toglierà per dimostrare il suo amore alla sua dolce metà!

A fare da cornice ci sono molti altri personaggi che ricoprono ruoli più o meno importanti durante tutto il lungometraggio: tra questi spicca sicuramente Betty Rizzo (interpretata da Stockard Channing), una ragazza senza peli sulla lingua e dal forte carattere che ha rischiato di rimanere incinta dopo la sua relazione con Kenickie (interpretato da Jeff Conaway).

Oltre a Kenickie, nel gruppo di Danny ci sono anche Doody, Sonny e Putzie, interpretati rispettivamente da Barry Pearl, Michael Tucci e Kelly Ward, anche loro spavaldi e sempre con una giacca di pelle addosso!

2. Le canzoni di Grease

Chi non ha cantato almeno una volta You’re The Only One That I Want? Per chi non se la ricordasse, è la canzone presente alla fine del film in cui si vede Sandy mentre cerca di attirare l’attenzione di Danny con un look decisamente accattivante: pantalone attillato, chiodo di pelle, tacchi vertiginosi e… sigaretta in mano!

Anche il brano Grease è stato ampiamente apprezzato dalla critica e dal pubblico, così come Hopelessly Devoted to You che ha ricevuto una nomination agli Oscar per la miglior canzone.

In generale l’album è stato un tripudio di successi ed è anche riuscito a scavalcare anche importanti dischi dalle classifiche musicali degli Stati Uniti: ne è un esempio l’LP Some Girls dei Rolling Stones che è stato sorpassato nella classifica degli album più venduti per oltre 12 settimane.

3. Le tre interessanti curiosità sul film!

• Prima di dare il ruolo di Danny Zucco a John Travolta, la produzione avrebbe pensato prima ad altri due attori: inizialmente hanno chiesto a Henry Winkle, l’interprete di Fonzie in Happy Days, che ha rifiutato prontamente per poi pentirsene poco dopo! Successivamente avrebbero chiesto a Patrick Swayze che, a causa di alcuni problemi fisici, non ha però dato la sua disponibilità.

• Una delle sorelle maggiori di John Travolta, Ellen (classe 1939), è apparsa nel musical in una scena di ballo, ma era già conosciuta in televisione per aver interpretato la zia di Fonzie nella serie tv Happy Days.

• Le scene che avvengono a scuola sono state girate alla Venice High School nell’omonima cittadina californiana.

