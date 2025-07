Tensione alle stelle con Prospettive di un delitto: trama, cast, location e curiosità

Prospettive di un delitto: un film intrigante, un thriller psicologico che merita di essere visto. Scopriamo trama, cast e location.

Se siete alla ricerca di un thriller avvincente, con qualche risvolto psicologico interessante, Prospettive di un delitto è il titolo che fa per voi. La trama è intrigante, soprattutto perché ruota attorno a otto versioni diverse di una determinata faccenda. Scopriamo il cast, il trailer e tutte le curiosità.

Prospettive di un delitto: trama, cast e trailer

Uscito nel 2008 con la regia di Pete Travis, Prospettive di un delitto è un film di genere azione/thriller che lascia incollati allo schermo per tutti i novanta minuti della durata. La trama è classica, ma i momenti di tensione e suspence non mancano. Al centro della scena c’è il Presidente degli Stati Uniti d’America, atteso in Spagna per un importante summit sulla guerra globale al terrorismo.

Durante il discorso, il Presidente viene colpito e ferito e quasi contemporaneamente vengono fatte esplodere due bombe. Si scatena il caos e, a strage avvenuta, bisogna riscostruire i fatti per capire chi ha commesso l’attentato. Le testimonianze di quanti sono riusciti a scampare alla morte sono preziose, ma niente è quello che sembra e nessuno è chi dice di essere. Otto versioni spiccano, ma solo una corrisponde alla realtà.

Prospettive di un delitto vede davanti alla macchina da presa un cast degno di nota: Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, Sigourney Weaver, William Hurt, Ayelet Zurer e Saïd Taghmaoui.

Ecco il trailer del film Prospettive di un delitto:

Prospettive di un delitto: location e curiosità

La visione di Prospettive di un delitto, il cui titolo originale è Vantage Point, è consigliata a un pubblico che abbia dai 13 anni in su. Ai tempi della sua uscita nelle sale cinematografiche, la pellicola ha incassato 150.943.137 dollari in tutto il mondo. In Italia, il lancio è stato legato a un concorso enigmistico con un palio una telecamera.

La maggior parte delle scene del film sono state girate a Città del Messico, dove è stata ricostruita anche Plaza Mayor, ma le riprese aeree si sono svolte proprio a Salamanca.