Non mancano i colpi di scena al Grande Fratello. Nelle ultime ore un concorrente si è lasciato andare una frase di troppo sulla sua uscita.

Potrebbe esserci stato uno dei più classici “spoiler” in merito alle eliminazioni al Grande Fratello o, per lo meno, riguardo una prossima uscita. Ebbene sì, perché Marco Maddaloni ha spiegato che, di fatto, tra pochi giorni gli scadrà il contratto e che quindi andrà via (forse) dal reality.

Grande Fratello, Marco Maddaloni sta per uscire?

Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello, ha fatto molto discutere uno sfogo di Marco Maddaloni relativamente al giorno della sua uscita. Ebbene sì, perché il gieffino ha spiegato che per lui saranno le ultime ore all’interno del reality dato che il suo contratto avrebbe scadenza il 31 gennaio prossimo.

“Tanto ormai me la vivo così… fratè abituati perché questi altri dieci giorni che resto me li faccio così come oggi”, ha detto Marco parlando con Paolo Masella.

Alla richiesta di spiegazioni in merito alle sue affermazioni, poi, Maddaloni ha aggiunto: “Perché dico tra dieci giorni? Il 31 gennaio scade il contratto, almeno a me…”.

Non è dato sapere se effettivamente, in quella data, il concorrente dirà addio o meno al reality o se troverà modo di accordarsi diversamente o restare comunque nella dimora per portare a termine il gioco. Certo è che nelle sue intenzioni non sembra esserci il desiderio di spingersi oltre, forse per lui è arrivato il limite di sopportazione per la routine di Cinecittà.

A lasciare la Casa, per ora, sono stati solamente tre concorrenti in questa edizione e per motivi ben diversi: Heidi Baci, Ciro Petrone e Alex Schwazer.

