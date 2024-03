Finito il Grande Fratello è tempo del classico party. Pare, però, che alla festa sia stata sfiorata la rissa tra due ex concorrenti.

Perla Vatiero ha vinto l’edizione 2023 del Grande Fratello. Il reality, anche dopo la sua conclusione continua a far parlare e non potrebbe essere altrimenti, vista la presunta rissa sfiorata in occasione del classico party che, come di consueto, viene organizzato alla conclusione del programma. In particolare due ex concorrenti sarebbero rimasti coinvolti.

Grande Fratello, rissa sfiorata alla festa

Come ogni anno, quando termina l’edizione del GF, si è soliti organizzare una festa con tutti i concorrenti che hanno preso parte allo show. Anche questa annata, non è stata da meno.

Nella notte, infatti, si è tenuta la festa del Grande Fratello, il consueto party dove non mancano mai le sorprese. Infatti, tra divertimento, risate e qualche assenza, sembra che sia stata sfiorata una rissa tra due ex concorrenti che si sarebbero “promessi” di vedersi in un secondo momento.

Secondo quanto riportato da Novella 2000, infatti, che cita diversi utenti del web sicuri di quanto accaduto, i protagonisti in negativo di queste tensioni sarebbero stati Federico e Alessio.

Non è chiaro cosa sia successo ma alcune reazioni di altri presenti farebbero pensare che tra i due ci sia stata grande tensione.

Di seguito anche un post su X di un utente con il riferimento alla presunta rissa e non solo:

Anita ha defollowato Perla dopo la festa di ieri, Alessio e federico hanno sfiorato la rissa



LA MANCANZA DI SEDI OPPORTUNE INIZIA A FARSI SENTIRE #GrandeFratello pic.twitter.com/NJe4c6uM7K — Daniele ~ Bea ha vinto il GF. (@__Clemens_) March 27, 2024

Gli assenti al party

In attesa di conoscere dettagli su quanto accaduti, va detto che al party non tutti erano presenti. Come scritto da Novella 2000, infatti, “oltre al conduttore Alfonso Signorini e all’opinionista Cesara Buonamici, dai contenuti condivisi sui social abbiamo notato che erano assenti Beatrice Luzzi, Ciro Petrone, Massimiliano Varrese e Simona Tagli”.

Siamo sicuri, però, che molto presto ci sarà un’altra festa dove tutti saranno presenti.