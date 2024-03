Non solo la vita privata e i 50 anni: Fabrizio Corona ha detto la sua sui Ferragnez e cosa ci sarebbe dietro la loro forte crisi.

È un Fabrizio Corona a tuttotondo quello che si è raccontato in una recente intervista a Chi. Il noto ex re dei paparazzi, in occasione dei suoi 50 anni, ha concesso al Settimanale alcuni passaggi importanti tra vita privata e lavoro. Molto intimi quelli su suo figlio, come parecchio interessanti i pareri sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez.

Fabrizio Corona: la verità sui Ferragnez

Sempre molto attento alle vicende che riguardano il mondo del gossip, Corona non ha fatto mancare il suo pensiero sulla crisi tra i Ferragnez svelando quello che, secondo lui, sarebbe il vero motivo dietro la rottura.

“Conosco Fedez da prima che incontrasse Chiara. Lei ha avuto un successo e una fortuna che le sono piovuti addosso”, ha detto l’ex re dei paparazzi. “Con Fedez ha costruito una relazione che, dopo due anni, si basava troppo sulla mediaticità e, in questi casi, se uno crolla l’altro scappa”.

Da qui la riflessione sul rapper: “Secondo me, ma è il mio punto di vista, Fedez ha accettato di fare una vita che non gli piaceva, sopportando ‘la corte’ della Ferragni, le persone che le stavano intorno, le foto, lo stare a casa. Quando era un ragazzo era uno che si divertiva, però la fama, i soldi, il successo ottenuti anche grazie alla relazione con Chiara gli hanno fatto accettare tutto. Ma fino a un certo punto”.

Per Corona i tradimenti, ipotetici, non sarebbero comunque stati il problema di fondo. “I tradimenti non sono il vero problema. Il problema è come uscire da questo buco nero: avere un impero e perdere tutto nel giro di poco tempo”.

La situazione del figlio Carlos

Ma nel corso dell’intervista non sono mancati passaggi anche molto personali: “L’ultima volta che ho pianto? Quando ho perso la battaglia che avevo combattuto per aiutare mio figlio a stare bene, era il 2020”, ha svelato Corona. “Ero convinto di avercela fatta, era quasi guarito, e invece ha avuto un crollo totale e per me è stato durissimo. Uno come me che pensa di ottenere sempre quello che vuole ha dovuto prendere atto della sconfitta”.

E sul rapporto con Nina Moric, madre di suo figlio: “Dopo lunghe tragedie ci siamo avvicinati per cercare di aiutare Carlos. I periodi delle scenate, delle guerre televisive sono finiti. Siamo uniti e ci vogliamo bene. Le ho sempre voluto bene”.

