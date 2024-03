Era attesa in queste ore l’operazione di Eleonora Giorgi per il tumore. Sui social il messaggio dei figli con l’esito dell’intervento.

Sono arrivati finalmente i tanto attesi aggiornamenti sull’operazione a cui doveva essere sottoposta Eleonora Giorgi per proseguire nelle cure contro il tumore. A dare informazioni sull’esito dell’intervento, i suoi figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli con un messaggio condiviso sui profili social della donna.

Eleonora Giorgi operata: parlano i figli

Eleonora Giorgi

Come noto, la Giorgi sta portando avanti da tempo diversi cicli di chemioterapia allo scopo di ridurre il cancro al pancreas diagnosticatole alcuni mesi fa. In questo senso, l’intervento previsto per queste ore doveva esserle d’aiuto per continuare la sua lotta.

I fan erano in attesa di alcune notizie che, prontamente, adesso sono arrivate. A darle, come anticipato, i figli dell’attrice, Paolo e Andrea. I due hanno firmato un breve messaggio condiviso nelle stories Instagram della donna: “Operazione andata bene!“, hanno scritto. “Grazie a tutti per l’affetto e per la vicinanza”.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna prima dell’operazione:

Il messaggio di Clizia Incorvaia

Oltre alle parole di Paolo e Andrea, è arrivato anche un post molto sentito di Clizia Incorvaia, futura moglie di Paolo Ciavarro.

La donna, molto amata e seguita sui social, ha pubblicato diversi scatti che la vedono con la Giorgi accompagnati da una didascalia semplice ma molto forte emotivamente: “Grata, benedetta. Brava guerriera“, con riferimento, ovviamente, alla suocera.

In precedenza, l’attrice aveva spiegato di temere un po’ l’operazione ma anche di essere grata a tutti coloro che si stanno occupand di lei: “Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Ora ho questa super-operazione, ringrazio Dio, i medici e la scienza che l’hanno resa possibile”.

Adesso non resta che aspettare che sia la diretta interessata a dare ulteriori dettagli sulla sua salute.

Di seguito anche il post Instagram della Incorvaia: